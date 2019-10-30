2019-10-30T17:57:46+03:00
Общество

С 1 января 2020 года в Тульской области увеличится региональный материнский капитал

Об этом говорили на пресс-конференции по проекту бюджета региона на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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С 1 января 2020 года увеличится региональный материнский капитал до 150 тысяч рублей. Сумму можно будет получить при рождении третьего и последующего ребенка. Об этом говорили на пресс-конференции по проекту бюджета региона на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов.

С 2020 года многодетные семьи вместо бесплатного земельного участка могут получить единовременную денежную выплату. На эти цели в проекте бюджета области предусмотрено 98 млн рублей. А на приобретение квартир для детей-сирот - порядка 686 млн.

С 2020 года планируется предоставление единовременной материальной помощи на ремонт жилья и ежегодной выплаты на санаторно-курортное лечение инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, а также их вдовам. В проекте бюджета на эти цели предусмотрено 50,9 млн. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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