С 1 января 2020 года в Тульской области увеличится региональный материнский капитал

С 1 января 2020 года увеличится региональный материнский капитал до 150 тысяч рублей. Сумму можно будет получить при рождении третьего и последующего ребенка. Об этом говорили на пресс-конференции по проекту бюджета региона на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов.

С 2020 года многодетные семьи вместо бесплатного земельного участка могут получить единовременную денежную выплату. На эти цели в проекте бюджета области предусмотрено 98 млн рублей. А на приобретение квартир для детей-сирот - порядка 686 млн.

С 2020 года планируется предоставление единовременной материальной помощи на ремонт жилья и ежегодной выплаты на санаторно-курортное лечение инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, а также их вдовам. В проекте бюджета на эти цели предусмотрено 50,9 млн. рублей.