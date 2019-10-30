Тульский "Арсенал" проиграл "Уралу" по серии пенальти

30 октября «Арсенал» поспорил с «Уралом» за выход в четвертьфинал Кубка России. В минувшем сезоне туляки ни разу не смогли обыграть "шмелей", в том числе и в полуфинале Кубка страны. Эта игра не стала исключением.

На 15 минуте Костадинов забил с подачи Ткачева - 1:0. Но уже на 24 минуте Димитров сравнил счет - 1:1. Дальше игра только набирала темп. На 34 минуте Ткачев уложил мяч в ворота «Урала». Спустя 2 минуты "Урал" вновь сравнил счет с одиннадцатиметровой отметки - 2:2.

Но во втором тайме счет не изменился. Матч дошел до серии пенальти. Решающий мяч забил Ароян. "Арсенал" проиграл "Уралу" по серии пенальти.