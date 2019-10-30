Повсюду тыквы: Как украсили Тулу к Хэллоуину

Один из самых спорных праздников - Хэллоуин - в этом году выпадает на 31 октября.

Фото: Алексей ФОКИН

Пока одни туляки размышляют отмечать эту дату или нет другие отправляются на тематические вечеринки, чтобы окунуться в пучину ужасов и веселья.

Фото: Алексей ФОКИН

Преображаются и улицы города, а также общественные пространства.

Фото: Алексей ФОКИН

Не отстают и владельцы тульских заведений, украшая их в духе Хэллоуина.

Фото: Алексей ФОКИН

Все это делается для того чтобы сделать их более привлекательными для посетителей в канун праздника.

Фото: Алексей ФОКИН

Ассоциации с разгулом нечисти нашли отражение в арт-объектах. Сaмыми пoпуляpными становятся пepcoнaжи, вызывающие страх: вaмпиpы, вeдьмы, мoнcтpы, привидения и другая нечисть. Например, в городе можно заметить один из главных атрибутов праздника - светильник Джека, который напоминает голову с пугающим или забавным лицом.

Фото: Алексей ФОКИН

Тыква вообще считается символом Хэллоуина. В городском пространстве «Искра» уже можно прочувствовать атмосферу праздника. Там расположились множество тыкв - больших, маленьких, разноцветных. От такого обилия даже разбегаются глаза.

Фото: Алексей ФОКИН

Вот уже где мастера карвинга проявили весь талант, оформляя их к празднику. Украшает композицию персонаж известного фильма «Крик». Получилось весело и зловеще.

Фото: Алексей ФОКИН

Также украшения туляки заприметили на Казанской набережной и на ул. Металлистов.

Фото: Алексей ФОКИН

Кроме того, в стиле Хэллоуина украшены витрины некоторых тульских магазинов и кафе. Декораторы этом году подошли к работе с выдумкой — зачастую в заведениях можно встретить устрашающие скульптуры.