2019-10-30T17:57:46+03:00
Общество

Повсюду тыквы: Как украсили Тулу к Хэллоуину

Город наполнили яркие и необычные украшения
Поделиться:
Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН

Один из самых спорных праздников - Хэллоуин - в этом году выпадает на 31 октября.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Пока одни туляки размышляют отмечать эту дату или нет другие отправляются на тематические вечеринки, чтобы окунуться в пучину ужасов и веселья.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Преображаются и улицы города, а также общественные пространства.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Не отстают и владельцы тульских заведений, украшая их в духе Хэллоуина.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Все это делается для того чтобы сделать их более привлекательными для посетителей в канун праздника.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Ассоциации с разгулом нечисти нашли отражение в арт-объектах. Сaмыми пoпуляpными становятся пepcoнaжи, вызывающие страх: вaмпиpы, вeдьмы, мoнcтpы, привидения и другая нечисть. Например, в городе можно заметить один из главных атрибутов праздника - светильник Джека, который напоминает голову с пугающим или забавным лицом.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Тыква вообще считается символом Хэллоуина. В городском пространстве «Искра» уже можно прочувствовать атмосферу праздника. Там расположились множество тыкв - больших, маленьких, разноцветных. От такого обилия даже разбегаются глаза.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Вот уже где мастера карвинга проявили весь талант, оформляя их к празднику. Украшает композицию персонаж известного фильма «Крик». Получилось весело и зловеще.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Также украшения туляки заприметили на Казанской набережной и на ул. Металлистов.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Кроме того, в стиле Хэллоуина украшены витрины некоторых тульских магазинов и кафе. Декораторы этом году подошли к работе с выдумкой — зачастую в заведениях можно встретить устрашающие скульптуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Как губернатор и его Семья стали Хозяевами региона. Но споткнулись о маленького прокурора
Обозреватель «КП» Владимир Ворсобин - об истории, которая могла произойти в любой области и республике страны. И во многих - происходит. Поэтому каждый наверняка увидит (полностью или штрихами) здесь и отражение своего региона
Новости 24
В Туле прошел региональный фестиваль женских клубов
В Туле появился памятник Григорию Агееву
Житель Тульской избил до смерти деда
В Туле состоится ежегодный открытый чемпионат области по бодибилдингу
В Туле с начала года установили 29 остановочных павильонов
Более 1400 туляков подали заявки на конкурс «Лидеры России»
Туляк отсудил у строительной компании почти 800 тысяч рублей
В Туле полтора месяца ищут пропавшую женщину
Александр Рогов переодел тульского полиглота
В Туле офис КПК «Главсберстрой» закрыли после смерти председателя
На трассе в Тульской области опрокинулся грузовик
В Тульской области водитель «Киа» сбил на пешеходном переходе мужчину
Туляки заметили белоснежную ласку в Платоновском парке
Погода в Туле 30 октября: снег и сильный ветер
Дети из многодетных и малообеспеченных семей Тульской области смогут бесплатно посетить кинотеатры
На пост главы администрации Тулы претендуют Дмитрий Миляев и Максим Щербаков
Туляков приглашают на фестиваль кузнечного ремесла «Белое каление»
4 ноября в Туле выступит певица Ханна
Под Тулой на трассе «Богородицк - Узловая» перевернулся автомобиль