Дмитрий Миляев стал новым сити-менеджером Тулы

На очередном заседании Тульской городской Думы депутаты рассмотрели вопрос о назначении на должность главы администрации Тулы. Новым сити-менеджером большинством голосом выбран Дмитрий Миляев.

Также на этот пост претендовал руководитель теруправления по Зареченскому округу Тулы Максим Щербаков. Кандидатуры его и Дмитрия Миляева утвердила конкурсная комиссия по итогам собеседования накануне, 29 октября. Решение было принято по результатам оценки профессиональных и личностных качеств участников конкурса.

Фото: Архив "КП"

Напомним, после ухода с должности сити-менеджера Евгения Авилова фактически администрацией руководил Дмитрий Миляев, который был назначен первым заместителем главы администрации Тулы. До этого он занимал пост министра сельского хозяйства Тульской области.

Из досье «КП»

Дмитрий Вячеславович Миляев родился в 1975 году в Киреевске.

Имеет два высших образования: в 1997 году окончил Тульский государственный педагогический университет; в 2003 году - Московский государственный открытый педагогический университет.

Проходил службу в рядах Вооруженных Сил РФ.

С 1999 по 2000 гг. трудился в профессиональном лицее №25 им. Н.Демидова.

С 2000 по 2010 гг. работал на различных должностях в ОАО «Тульский комбинат хлебопродуктов».

Фото: Архив "КП"

В 2010-2011 гг. трудился на руководящих должностях в ЗАО «Тульский хлебокомбинат», ООО «Хлебозавод «Ширинский».

С 2011 - август 2014 гг. замещал должность заместителя министра – директора департамента государственной политики в сфере АПК и сельского развития министерства сельского хозяйства Тульской области.

Фото: Архив "КП"

С августа 2014 года был назначен министром сельского хозяйства Тульской области. В 2016 году стал зампредом регионального правительства - министром сельского хозяйства.

В сентябре 2019 года Дмитрий Миляев был назначен первым заместителем главы администрации города.

За вклад в развитие сельского хозяйства награжден медалью «Трудовая доблесть» III степени.