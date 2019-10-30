2019-10-30T10:32:08+03:00
Общество

В День народного единства в Туле выступит Ханна

Также жители напишут этнографический диктант
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Фото: Личная страничка героя публикации в соцсетиФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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День народного единства в Туле начнут отмечать 1 ноября. В этот день регион в четвертый раз присоединится к Всероссийской акции «Большой этнографический диктант». Задания диктанта будут состоять из 30 вопросов: 20 общих для всех участников и 10 региональных, уникальных для каждого субъекта Федерации.

Для тех, кто по каким-либо причинам не сможет проверить свои знания на региональных площадках, на официальном сайте Большого этнографического диктанта будет организовано онлайн-тестирование. Адреса региональных площадок можно узнать на сайте акции.

4 ноября, в День народного единства, в музейно-выставочном комплексе Тульского кремля состоится XIII Межрегиональный фестиваль национальных культур «Страна в миниатюре». В его программе: гала-концерт творческих коллективов национальных общественных организаций, землячеств, объединений и отдельных исполнителей из Тулы, Тульской, Калужской, Тверской, Московской областей, мастер-классы и выставки.

С 18:00 на сцене городского пространства «Искра» туляков и гостей города ожидает концерт, хедлайнером которого станет популярная российская певица Ханна.

ИСТОЧНИК KP.RU

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