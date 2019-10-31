2019-10-30T10:51:24+03:00
Общество

На участке, закрепленном за школой в Ямнах, могут возвести новое здание

Существующее здание признано аварийным
Поделиться:
Фото: ОНФФото: ОНФ
Изменить размер текста:

На земельном участке, закрепленном за школой в Ямнах, могут возвести новое здание. Проработать этот вопрос поручил в ходе совещания Дмитрий Миляев.

Ранее тульские активисты попросили власти сохранить школу в деревне Ямны, единственную на 12 населенных пунктов. Сейчас занятия в учебном заведении остановлены, стоит вопрос о сносе здания. В настоящий момент дети учатся в школе поселка Иншинский. Родители сообщили, что им приходится гораздо раньше вставать и больше времени проводить в дороге.

На совещании было отмечено, что детей подвозят к месту обучения школьными автобусами. Протяженность маршрута от д. Ямны до пос. Иншинка составляет 12 км, время в пути – не более 25 минут.

Фото: ОНФ

Фото: ОНФ

Школа, расположенная в деревне Ямны, по результатам проведенной экспертизы признана аварийной. Заместитель главы администрации города Тулы – начальник управления градостроительства и архитектуры Алексей Сорокин доложил, что в процессе производства работ были выявлены скрытые дефекты, существенные нарушения несущих конструкций и фундамента. Проведение капитального ремонта - экономически нецелесообразно. Пребывание обучающихся в данном здании является небезопасным. В здании обучались 63 ребенка 1-9 классов.

Начальник управления образования Татьяны Золотова рассказала, что обучающимся предоставлены места в подразделении центра образования в поселке Иншинский. При этом сохранены состав учителей и классов. В структурном подразделении обучение детей организовано в одну смену. За классами начальной школы закреплены учебные кабинеты, обучение 5-9 классов осуществляется с использованием предметных кабинетов в соответствии с расписанием учебных занятий.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Как "великие стройки" делают Семью губернатора богатой, а регион - нищим
Обозреватель «КП» Владимир Ворсобин - об истории, которая могла произойти в любой области и республике страны. И во многих - происходит. Поэтому каждый наверняка увидит (полностью или штрихами) здесь и отражение своего региона [Часть 2]
Как губернатор и его Семья стали Хозяевами региона. Но споткнулись о маленького прокурора
Обозреватель «КП» Владимир Ворсобин - об истории, которая могла произойти в любой области и республике страны. И во многих - происходит. Поэтому каждый наверняка увидит (полностью или штрихами) здесь и отражение своего региона [Часть 1]
Новости 24
В Туле прошел региональный фестиваль женских клубов
В Туле появился памятник Григорию Агееву
Житель Тульской избил до смерти деда
В Туле состоится ежегодный открытый чемпионат области по бодибилдингу
В Туле с начала года установили 29 остановочных павильонов
Более 1400 туляков подали заявки на конкурс «Лидеры России»
Туляк отсудил у строительной компании почти 800 тысяч рублей
В Туле полтора месяца ищут пропавшую женщину
Александр Рогов переодел тульского полиглота
В Туле офис КПК «Главсберстрой» закрыли после смерти председателя
На трассе в Тульской области опрокинулся грузовик
В Тульской области водитель «Киа» сбил на пешеходном переходе мужчину
Туляки заметили белоснежную ласку в Платоновском парке
Погода в Туле 30 октября: снег и сильный ветер
Дети из многодетных и малообеспеченных семей Тульской области смогут бесплатно посетить кинотеатры
На пост главы администрации Тулы претендуют Дмитрий Миляев и Максим Щербаков
Туляков приглашают на фестиваль кузнечного ремесла «Белое каление»
4 ноября в Туле выступит певица Ханна
Под Тулой на трассе «Богородицк - Узловая» перевернулся автомобиль