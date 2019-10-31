На участке, закрепленном за школой в Ямнах, могут возвести новое здание

На земельном участке, закрепленном за школой в Ямнах, могут возвести новое здание. Проработать этот вопрос поручил в ходе совещания Дмитрий Миляев.

Ранее тульские активисты попросили власти сохранить школу в деревне Ямны, единственную на 12 населенных пунктов. Сейчас занятия в учебном заведении остановлены, стоит вопрос о сносе здания. В настоящий момент дети учатся в школе поселка Иншинский. Родители сообщили, что им приходится гораздо раньше вставать и больше времени проводить в дороге.

На совещании было отмечено, что детей подвозят к месту обучения школьными автобусами. Протяженность маршрута от д. Ямны до пос. Иншинка составляет 12 км, время в пути – не более 25 минут.

Фото: ОНФ

Школа, расположенная в деревне Ямны, по результатам проведенной экспертизы признана аварийной. Заместитель главы администрации города Тулы – начальник управления градостроительства и архитектуры Алексей Сорокин доложил, что в процессе производства работ были выявлены скрытые дефекты, существенные нарушения несущих конструкций и фундамента. Проведение капитального ремонта - экономически нецелесообразно. Пребывание обучающихся в данном здании является небезопасным. В здании обучались 63 ребенка 1-9 классов.

Начальник управления образования Татьяны Золотова рассказала, что обучающимся предоставлены места в подразделении центра образования в поселке Иншинский. При этом сохранены состав учителей и классов. В структурном подразделении обучение детей организовано в одну смену. За классами начальной школы закреплены учебные кабинеты, обучение 5-9 классов осуществляется с использованием предметных кабинетов в соответствии с расписанием учебных занятий.