2019-10-29T15:45:22+03:00
Происшествия

Отравление в Первомайской кадетской школе: в цехах поставщика питания нашли насекомых

В адрес генерального директора общества было внесено представление
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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Прокуратура Привокзального района Тулы провела проверку по факту обращения за медицинской помощью 34 учащихся Первомайской кадетской школы.

У поставщика продуктов в учебное заведение - ООО «Сервис-Менеджмент» - обнаружили множественные нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства.

Среди них - хранение верхней личной одежды персонала с санитарной одеждой, в производственных цехах нашли насекомых, разделочные доски требуют замены, посуда и контейнеры (термоса), в которые раскладывается готовая продукция, моются в помещениях, не соответствующих санитарным требованиям, отсутствует контроль за соблюдением сотрудниками правил личной гигиены.

В адрес генерального директора общества было внесено представление. Нарушения были устранены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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