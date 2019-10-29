Отравление в Первомайской кадетской школе: в цехах поставщика питания нашли насекомых

Прокуратура Привокзального района Тулы провела проверку по факту обращения за медицинской помощью 34 учащихся Первомайской кадетской школы.

У поставщика продуктов в учебное заведение - ООО «Сервис-Менеджмент» - обнаружили множественные нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства.

Среди них - хранение верхней личной одежды персонала с санитарной одеждой, в производственных цехах нашли насекомых, разделочные доски требуют замены, посуда и контейнеры (термоса), в которые раскладывается готовая продукция, моются в помещениях, не соответствующих санитарным требованиям, отсутствует контроль за соблюдением сотрудниками правил личной гигиены.

В адрес генерального директора общества было внесено представление. Нарушения были устранены.