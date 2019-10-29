«Комсомольская правда» в Туле» поздравляет Тамару Головину с госнаградой

Генеральному директору ООО «Молодой и К» Тамаре Головиной присвоено почетное звание «Заслуженный журналист Российской Федерации». Были отмечены ее заслуги в развитии отечественной журналистики и многолетняя добросовестная работа. Указ «О награждении государственными наградами» от 28 октября 2019 года № 525 подписал президент РФ Владимир Путин.

«Комсомолка» дозвонилась до Тамары Александровны, чтобы лично поздравить с заслуженной наградой:

- Я очень благодарна журналистскому сообществу и моему коллективу, который меня выдвинул на получение звания «Заслуженный журналист Российской Федерации». Также благодарна директорскому корпусу и лично губернатору Тульской области Алексею Дюмину за то, что он поддержал эти инициативы, - отметила генеральный директор ООО «Молодой и К» Тамара Головина в беседе с «КП-Тула». - Мне очень приятно, что в моем лице Тульскую область отметили таким званием. Думаю, что его смогут получить и мои коллеги в регионе. У нас много очень достойных и преданных профессии журналистов. Потому что журналист - это профессия достойная, если ее выполнять честно, быть конструктивным журналистом, а не кривым зеркалом. Важно отстаивать интересы людей, поднимать социальные проблемы на высокий уровень. На этих позициях журналист должен стоять, и я очень хочу, чтобы журналисты в нашем регионе развивались и становились известными, заявляя о себе громко и справедливо в интересах наших граждан.

СПРАВКА «КП»:

Тамара Головина родилась в Туле. Окончила Тульский политехнический институт.

В медиаиндустрию Тамара Александровна пришла в 1988 году. Она прошла путь от собственного корреспондента газеты «Коммунар» до генерального директора ООО «Молодой коммунар и К».

Тамара Головина является Почетным гражданином Тульской области. Награждена различными грамотами и благодарностями, а также медалью Тульской области «Трудовая слава» III степени.