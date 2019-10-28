2019-10-28T17:41:52+03:00
Происшествия

В Туле водитель Cadillac устроил гонки на тротуаре: на него составлены два протокола

Лихач двигался по пешеходной зоне на высокой скорости [видео]
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Фото: стоп-кадр видеоФото: стоп-кадр видео
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29-летнего жителя Тулы попал в поле зрения правоохранителей после того как видео с его участием оказалось в сети. На кадрах водитель Cadillac на большой скорости движется по тротуару.

Пользователи соцсетей пришли от увиденного в шок. Мужчина рассекал по тротуару днем, в момент, когда на его пути могли оказаться пешеходы. К счастью, никто не пострадал.

Вскоре сотрудниками городского отдельного батальона ДПС ГИБДД установили водителя, подозреваемого в нарушении Правил дорожного движения.

На 29-летнего жителя Тулы составили административный протокол по части 2 статьи 12.15 КоАП РФ. За движение по тротуарам в нарушение Правил дорожного движения ему грозит штраф в размере 2 тысяч рублей. Позже на него был составлен еще один протокол по ч. 3.1 статьи 12.5 КоАП РФ. Теперь уже за тонировку.

- При осмотре транспортного средства полицейскими установлено, что на передних стеклах машины установлены пленки, светопропускание которых не соответствует требованиям законодательства, - сообщили в УМВД России по Тульской области.

В Туле водитель Cadillac устроил гонки на тротуаре.Видео: tula.chp

ИСТОЧНИК KP.RU

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