Карстовый провал на Щекинском шоссе: для контроля притока грунтовых вод установят колодец

На Щекинском шоссе продолжают ликвидировать карстовый провал. К работам приступили 18 октября. Завершить их планируют в конце декабря.

Фото: Алексей ФОКИН

Опасная яма появилась здесь несколько лет назад. Она разрослась из небольшой трещины. Попытки засыпать ее не помогали. Щебенка просто уходила под землю.

Фото: Алексей ФОКИН

- Мы оградили это место, выставили соответствующие знаки. И заказали геологические исследования данной местности. По результатам данного исследования выяснилось, что в в этом месте находится карстовый провал, - отметил заместитель начальника управления по транспорту и дорожному хозяйству Дмитрий Борисов.

В рамках принятых технических решений в месте провала заменят неустойчивый грунт. Смонтирована плита покрытия размерами 13х13м, на которую будет установлен ревизионный колодец для контроля притока грунтовых вод и состояния замещенных грунтов, полное переустройство дорожной одежды в месте производства работ.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.tula.kp.ru/video/embed/740561" frameborder="0"></iframe> Комментарий Дмитрия Борисова о провале на Щекинском шоссе.

Фото: Алексей ФОКИН

Также для осушения зоны провала обустроят систему дренажа, а поверхностный водоотвод будет осуществятся через лотки, которые разместят по откосу насыпи.

Фото: Алексей ФОКИН

Сейчас специалисты завершили работы по демонтажу конструкции дорожной одежды и выемке грунта. Ведется подготовка к обустройству железобетонной плиты.