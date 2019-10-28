2019-10-28T15:06:28+03:00
Общество

Карстовый провал на Щекинском шоссе: для контроля притока грунтовых вод установят колодец

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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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На Щекинском шоссе продолжают ликвидировать карстовый провал. К работам приступили 18 октября. Завершить их планируют в конце декабря.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Опасная яма появилась здесь несколько лет назад. Она разрослась из небольшой трещины. Попытки засыпать ее не помогали. Щебенка просто уходила под землю.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

- Мы оградили это место, выставили соответствующие знаки. И заказали геологические исследования данной местности. По результатам данного исследования выяснилось, что в в этом месте находится карстовый провал, - отметил заместитель начальника управления по транспорту и дорожному хозяйству Дмитрий Борисов.

В рамках принятых технических решений в месте провала заменят неустойчивый грунт. Смонтирована плита покрытия размерами 13х13м, на которую будет установлен ревизионный колодец для контроля притока грунтовых вод и состояния замещенных грунтов, полное переустройство дорожной одежды в месте производства работ.

Комментарий Дмитрия Борисова о провале на Щекинском шоссе.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Также для осушения зоны провала обустроят систему дренажа, а поверхностный водоотвод будет осуществятся через лотки, которые разместят по откосу насыпи.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Сейчас специалисты завершили работы по демонтажу конструкции дорожной одежды и выемке грунта. Ведется подготовка к обустройству железобетонной плиты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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