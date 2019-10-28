«Географический диктант» написали более 4 500 туляков

В этом году в Международной просветительской акции «Географический диктант» приняли участие более 4 500 туляков.

Основная цель акции - популяризация географических знаний и повышение интереса к географии России.

Задания диктанта состояли из вопросов, разработанных на основе школьных программ по географии. Они были разделены на две части по степени сложности. Первая часть составлена на основе общеизвестных фактов, вторая требует применить образное мышление, системную логику и эрудицию.

В Тульской области диктант проходил более чем на 50 площадках. Одной из главных площадок стало Тульское суворовское военное училище. Наряду с суворовцами диктант написали заместитель Министра обороны РФ Юрий Садовенко, заместитель губернатора Тульской области Сергей Егоров, министр образования региона Алевтина Шевелева.