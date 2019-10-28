Танцуй...стремись…побеждай…

В кубке Мира приняли участие более двух тысяч танцоров из 18 стран: Россия, Кыргызстан, Болгария, Германия, Словения, Польша, Норвегия, Финляндия, Словакия, Италия, Дания, Швейцария, Армения, Латвия, Швеция, Эстония, Италия, Сербия.

Мы встретились с президентом «Федерации эстрадного танца Тульской области», художественным руководителя балета «Remix», почетным деятелем искусств России Ольгой Чекмазовой, ученики которой вошли в этом году в сборную России по джаз танцу, и привезли в Питер более 20 хореографических композиций.

Фото: материалы пресс-служб

Каждый такое знаковое событие – это с одной стороны испытание для участников и большая ответственность представлять страну, а с другой – это обмен опытом и личный рост для детей и даже родителей.

Строгая судейская международная коллегия, состоящая из высокопрофессиональных хореографов, реально оценивает степень мастерства участников Кубка Мира. Но, в любом случае, проигравших не бывает.

Фото: материалы пресс-служб

Победители, унося с собой кубки и медали, будут и дальше стремиться к новым высотам. Остальным тоже будет за что бороться – они увидели и оценили искусство более сильных танцоров мирового уровня. Ученикам школы студии эстрадного балета REMiX в этот раз удалось уехать с титулами.