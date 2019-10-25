2019-10-25T16:21:32+03:00
Общество

В центре Тулы поселился «мужичок-тулячок»

Скульптурная композиция посвящена тульским умельцам
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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В областном центре на улице Металлистов, 12 появилась новая скульптура - «Тульский мастеровой».

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

На большом молотке сидит маленькая фигурка, улыбающийся мужичок. Скульптура посвящена всем тульским мастерам-умельцам. Автором идеи такого необычного арт-объекта является Игорь Золотов. Ему же принадлежат такие скульптуры, как «Памятник Хвосту» и «Укрощение блохи».

25 октября состоялось торжественное открытие нового арт-объекта. В нем приняли участие скульптор, кузнец и автор идеи.

Открытие арт-объекта "Мужичок Тулячок".

Игорь Золотов отметил, что новый арт-объект подарит тулякам заряд позитива.

- Любое дело невозможно сделать без хорошего настроения. А от хорошего настроения полшага до вдохновения, - сказал автор идеи.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

ИСТОЧНИК KP.RU

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