В Туле открылось новое колесо обозрения
Высота колеса - 55 метров
Фото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:
В областном центре возвели новое колесо обозрения. Оно появилось около торгово-развлекательного центра на ул. Пролетарской, 2. Аттракцион достигает в высоту 55 метров. С высоты птичьего полета можно будет полюбоваться на Тульский кремль, музей оружия, цирк и набережную Упы.
Фото: Алексей ФОКИН
Дизайн аттракциона высотой 55 метров оформлен в стиле тульских брендов и достопримечательностей. На кабинках можно увидеть изображение тульской гармони, музея оружия, Куликова поля и других. Стандартный круг - 10 минут.
В Туле открылось новое колесо обозрения.
ИСТОЧНИК KP.RU