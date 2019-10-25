В Туле открылось новое колесо обозрения.

В областном центре возвели новое колесо обозрения. Оно появилось около торгово-развлекательного центра на ул. Пролетарской, 2. Аттракцион достигает в высоту 55 метров. С высоты птичьего полета можно будет полюбоваться на Тульский кремль, музей оружия, цирк и набережную Упы.

Фото: Алексей ФОКИН

Дизайн аттракциона высотой 55 метров оформлен в стиле тульских брендов и достопримечательностей. На кабинках можно увидеть изображение тульской гармони, музея оружия, Куликова поля и других. Стандартный круг - 10 минут.