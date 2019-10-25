27 декабря в Туле откроется главная новогодняя елка. Об этом стало известно на первом заседании оргкомитета по подготовке и проведению новогодних и рождественских праздников.

В этот день пройдет парад сказочных героев по ул. Металлистов, а также состоится выступление звезд российской эстрады. Завершится праздник ярким фейерверком.

Новогодние и рождественские мероприятия стартуют в Туле 1 декабря. К этому времени украсят все учреждения, предприятия, улицы, скверы и общественные пространства Тулы. Традиционно лучшее оформление оценят в рамках городского смотра-конкурса.

На этот раз его будут проводить в двух номинациях: «Лучшее новогоднее оформление территориального округа» и «Самая лучшая идея новогоднего оформления». За первые 3 места предусмотрено материальное вознаграждение.

Также до 15 ноября туляки могут внести свои идеи по организации праздника. Предложения можно отправить на электронную почту ng2020@cityadm.tula.ru.