Прокуратура Тулы потребовала привести в порядок «желтый» Дом ребенка

Шумиха с Тульским специализированным домом ребенка № 1 не стихает долгие месяцы. Причиной тому стала облицовка фасада здания 1945 года постройки металлосайдингом ярко-желтого цвета.

Проверка прокуратуры показала, что работы были выполнены без оформленного и согласованного паспорта внешнего вида зданий. Документ изготовили уже по их окончании.

Но и паспорт внешнего вида здания с учетом требований о сохранении архитектурного облика сложившейся застройки города не предполагает использование подобных стройматериалов и колористических решений.

Прокурор Центрального района города внес представление об устранении нарушений главному врачу учреждения.

Кроме того, прокуратура установила факты длительного бездействия управления по административно-техническому надзору администрации города. Руководство учреждения здравоохранения не привлекли к административной ответственности за несоблюдение правил благоустройства при проведении ремонта фасадов эксплуатируемых зданий.

Прокурор города в адрес первого заместителя главы администрации города внес представление. Вопрос приведения внешнего вида здания прокуратура города взяла на контроль.