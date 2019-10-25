2019-10-25T10:19:47+03:00
Общество

Прокуратура Тулы потребовала привести в порядок «желтый» Дом ребенка

Также были установлены факты длительного бездействия администрации города
Поделиться:
Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

Шумиха с Тульским специализированным домом ребенка № 1 не стихает долгие месяцы. Причиной тому стала облицовка фасада здания 1945 года постройки металлосайдингом ярко-желтого цвета.

Проверка прокуратуры показала, что работы были выполнены без оформленного и согласованного паспорта внешнего вида зданий. Документ изготовили уже по их окончании.

Но и паспорт внешнего вида здания с учетом требований о сохранении архитектурного облика сложившейся застройки города не предполагает использование подобных стройматериалов и колористических решений.

Прокурор Центрального района города внес представление об устранении нарушений главному врачу учреждения.

Кроме того, прокуратура установила факты длительного бездействия управления по административно-техническому надзору администрации города. Руководство учреждения здравоохранения не привлекли к административной ответственности за несоблюдение правил благоустройства при проведении ремонта фасадов эксплуатируемых зданий.

Прокурор города в адрес первого заместителя главы администрации города внес представление. Вопрос приведения внешнего вида здания прокуратура города взяла на контроль.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Пусть идет в другую школу!»: 8-летнему сыну педофила объявили бойкот родители его одноклассников
Конфликт, который разгорелся в одной из тогучинских школ, не могут потушить ни психологи, ни чиновники. Журналисты КП-Новосибирск выслушали враждующих между собой взрослых
Новости 24
В Туле на ул. Пролетарской водитель "Киа" сбил 14-летнего мальчика
В Туле на ул. Марата стокнулись трамвай и легковушка
После матча с тульским "Арсеналом" ФК "Сочи" оштрафовали на 100 тысяч рублей
В Туле шестилетний мальчик упал в колодец теплосетей
Погода в Туле 25 октября: переменная облачность и +12 градусов
25 октября в Туле запретят остановку по ул. Менделеевской
В Большой Туле назначен новый начальник отдела полиции «Ленинский»
В Туле прошел фестиваль красоты и таланта «Формула стиля»
ДТП стало причиной пробки на проспекте Ленина в Туле
«Ростелеком» предлагает тульским школьникам построить сеть киберзащиты для умного дома и получить 100 баллов за ЕГЭ
Девочек и мальчиков приглашают на кастинг "Мини Мисс и Мини Мистер Тула" - 2019
Прокуратура по суду обязала модернизировать сети водоснабжения в Пролетарском округе
Житель Большой Тулы стащил из дачи мангалы и газовую плиту
Тулячка подожгла коврик у квартиры неприятеля
Роспотребнадзор по суду обязал провести ремонт в Заокской районной больнице
Банк УРАЛСИБ выдал 532 млн рублей по программе семейной ипотеки с господдержкой
«Ростелеком» дарит тулякам интернет при подключении впечатлений от Wink
В Большой Туле школьник отравился газом из баллончика и скончался
В Тульской области грабитель вырвал у пенсионерки из рук сумку с продуктами
24 октября в центре Тулы отключили холодную воду
Жители Тульской области жалуются на работу веневского ФОКа
В 2019 году туляки задолжали за газ более 16 млн рублей
В Тульской области нашли артиллерийский снаряд времен ВОВ
Погода в Туле 24 октября: переменная облачность и +12 градусов
В Туле отправятся под суд девять наркоторговцев
В Туле отреставрируют здание музея самоваров
В Туле укрывают на зиму фонтан на Крестовоздвиженской площади
В Туле задержали молодого человека с 80 свертками с амфетамина и гашиша
В Тульской области в больницах нашли некачественные продукты