В Большой Туле школьник смертельно отравился газом из баллончика: СК проводит проверку
Следователи уже провели осмотр места происшествия
Фото: Алексей ФОКИН
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23 октября на территории школы в поселке Ленинский произошло ЧП. 12-летний мальчик вдохнул газ из баллончика. После этого юноша скончался.
Сейчас в обстоятельствах дела разбираются правоохранители. Доследственную проверку по факту смерти 12-летнего школьника проводит Следственный комитет России по Тульской области. По ее результатам будет принято процессуальное решение.
Следователи уже провели осмотр места происшествия, опрашивают очевидцев. Истинную причину смерти подростка установит судебно-медицинская экспертиза.
ИСТОЧНИК KP.RU