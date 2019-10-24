Как решат проблемные вопросы в веневском ФОКе

Напомним, спортивный объект считался долгостроем. К его возведению приступили в 2013 году. Но в эксплуатацию ФОК ввели только в прошлом.

На днях жители районного центра пожаловались на неудовлетворительную работу комплекса. Коллективное обращение веневцы адресовали губернатору Тульской области Алексею Дюмину.

По поручению главы региона 23 октября экспертная комиссия во главе с председателем регионального комитета по спорту Николаем Ивашковым посетила ФОК в Веневе. В ходе визита члены комиссии встретились с жителями, тренерами, а также осмотрели проблемные объекты, на которые веневцы ссылались в обращении.

Одна из жалоб жителей касалась протекающей кровли в большом зале.

- Областной УКС на регулярной основе выполняет заявки по веневскому ФОКу. На момент нашего приезда протечек нигде не было зарегистрировано, - отметил руководитель комитета.

Впрочем, Николай Ивашков не отрицает, их существования. Кровля была сделана с дефектами. Тем не менее, проблему устраняют.

Еще один вопрос, который волновал общественность, - работа секций. Ранее жители сообщали, что тренеры отменяли занятия из-за материальных трудностей. По словам руководителя комитета, причина кроется в недопонимании, возникшем у специалистов с руководством объекта.

- Занятия в секциях будут восстановлены уже с понедельника. Этот вопрос был закрыт. Он обсуждался с жителями, тренерами, руководством. Возражений ни у кого не было. Дети страдать не должны. Занятия в ФОКе будут обеспечены, - заверил Николай Ивашков.

Жителей волновала и информация, касающаяся зала для единоборств. Сообщалось, что в нем нельзя вешать боксерские груши иначе может произойти обрушение кровли. На деле информация не нашла подтверждения. Несущие конструкции в состоянии выдержать нагрузку. Кроме того, существуют специальные устройства, которые ее амортизируют.

- На 2020 год запланировано укрепление базы по залу единоборств и боксерскому залу. Мы дополнительно усилим существующее оборудование. Закупки будут произведены. Коммерческие предложения были подготовлены и вчера представлены. Эта работа была системно проведена, начиная с июля.

Будет также решен вопрос с детским бассейном. Ранее руководство комплекса приостановило его работу на основании норм СанПина. По нормам дети, которые ниже 120 см, не могут заниматься в бассейне глубже 60 см. Малый бассейн ФОКа достигает в самой глубокой точке 90 см. Вопрос решается перекрытием части бассейна лентой. Чаша конструкции наклонная.

Дети в специальных жилетах могут заниматься на маленькой глубине. Кроме того, тренер прошел специальное обучение по занятиям с детьми до 7 лет. Так что занятия плаванием продолжат.

- Вопрос был по графику. Мы его отрегулируем. Через неделю работа в ФОКе будет полностью восстановлена, - заключил Николай Ивашков.

Также с веневцами обсудили массовые спортивные мероприятия. Их проведение не ограничится учебно-календарным планом. Что касается льгот, то по каждому обращению будет предусмотрен индивидуальный подход.