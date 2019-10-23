Больше бизнес-проектов – хороших и разных!

Для многих это возможность найти достойное место в жизни, обеспечить себя и близких, а также создать нужную людям продукцию, внести вклад в развитие экономики региона. Чтобы создать максимально комфортные условия для открытия и ведения бизнеса, разработан нацпроект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Главные задачи - показать верное направление тем, кто только задумывается о создании собственного дела, вселить в них уверенность. Действующим предпринимателям – помочь развить собственное производство. А опытным бизнесменам - расширить горизонты, открыв им новые рынки.

Какие инструменты для этого есть у региональных властей, рассказал председатель комитета Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку Вячеслав Романов.

Учиться бизнесу никогда не поздно. И не рано

Основная цель нацпроекта – вовлечь в предпринимательскую деятельность людей самых разных возрастов: от молодежи до «серебряных» лет.

В рамках нацпроекта в регионе действует ряд образовательных программ. В том числе и для тех, кто обычно не занимается бизнесом. Это курсы и тренинги для школьников и молодежи, для женщин с детьми «Мама-предприниматель», уроки бизнеса для лиц с ограниченными возможностями здоровья, безработных, для военнослужащих, уволенных в запас, и для лиц старше 45 лет.

Фото: материалы пресс-служб

Центр «Мой бизнес» в Туле (ул. Кирова, 135, корпус 1) оказывает поддержку по принципу «одного окна» даже тем, кто только задумывается об открытии собственного дела. Для них в центре проводят бесплатные образовательные тренинги, мастер-классы. Будущим бизнесменам объясняют, с чего следует начать, помогают составить бизнес-план, подбирают благоприятные налоговые режимы и даже виды деятельности, которые подойдут именно им.

Вячеслав Романов:

– Здесь можно зарегистрироваться в качестве предпринимателя. Причем сделать это бесплатно, если пройти процедуру в электронном виде. Не нужно даже платить госпошлину! Новоиспеченному бизнесмену остается только забрать свидетельство в налоговом органе. А затем здесь же он может пройти бесплатные курсы по разным темам и обучиться основам пожарной безопасности и охраны труда на предприятии с выдачей соответствующих сертификатов для контролирующих органов.

По словам Вячеслава Романова, только за 9 месяцев этого года обучение прошли более 1 300 человек, в области открылось 800 новых бизнесов.

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Новые горизонты

Для тех, кто решился и запустил свой стартап, в регионе открывают бизнес-инкубаторы. В этом году в Туле открыло свои двери новое здание бизнес-инкубатора. Это новая комфортная площадка, где сосредоточены офисы, полностью оборудованные всем необходимым. Аренда вместе с коммунальными платежами обойдется здесь всего в 300 руб. в месяц за квадратный метр. Правда, только для тех, чей бизнес не старше 3-х лет.

При этом региональный бизнес-инкубатор – та площадка, где сосредоточены все организации инфраструктур поддержки – центр «Мой бизнес»: это и Центр поддержки предпринимательства, и Центр инжиниринга, и Центр поддержки экспорта, и Тульский областной фонд поддержки малого предпринимательства, и Тульский областной гарантийный фонд. Такое расположение позволяет оказать поддержку в одном месте.

Фото: материалы пресс-служб

В муниципалитетах с предпринимателями работают наставники, которые делятся с начинающими предпринимателями секретами ведения бизнеса и помогают адаптироваться в бизнес-среде, и бизнес-гиды, которые помогают решать возникающие проблемы, в том числе с помощью административного ресурса.

Займы – еще один важный инструмент национального проекта, который значительно помогает в развитии бизнеса. Ставки по займам в Тульском областном фонде поддержки малого предпринимательства - от 1 % годовых, а максимальная ставка на сегодня – 7 %.

К примеру, медицинская клиника в Туле, получив займ, приобрела новейший аппарат УЗИ, что позволило существенно расширить перечень услуг и привлечь новых клиентов. За 9 месяцев этого года Тульский областной фонд поддержки малого предпринимательства выдал микрозаймов на сумму свыше 230 млн рублей. Это почти на 80 % больше, чем в прошлом году.

– Уверенным в своих силах компаниям мы помогаем выйти на крупных партнеров и международные рынки, - продолжает Вячеслав Романов. - Организовываем их участие в бизнес-миссиях и отраслевых выставках как в других регионах страны, так и за рубежом. Проводим экспертизу экспортных контрактов, переводим сайты на иностранные языки, помогаем сертифицировать продукцию. Еще один действенный метод продвижения - конкурс бизнес-проектов «Молодой предприниматель». Возраст участников – до 30 лет. Самый юный - 11-классник Александр Агафонов, который в свои 17 возглавляет крестьянско-фермерское хозяйство.

Фото: материалы пресс-служб

Участие в конкурсе - это возможность не только заявить о себе, но и получить очень нужные советы от экспертов и, возможно, новых партнеров. В этом году из 24 участников выбрали 8 победителей. Все они получили по 100 тысяч рублей на рекламу своего бизнеса и возможность участвовать в конкурсе федерального уровня. А это уже совсем новые горизонты.

Заработал – зарегистрируйся!

Не секрет, что многие начинают зарабатывать спонтанно. Социальные сети дают широкие возможности для ведения торговли и оказания услуг. Испекла тортик сначала себе, затем друзьям, а потом и на заказ – вот и начался бизнес! При этом с государством такие рыночные отношения никак не оформляются. И многие даже не понимают, что нарушают закон! Специалисты выявляют таких «частников», рассказывают им о рисках ведения нелегальной деятельности и объясняют, как можно быстро и легко «выйти из тени». Объясняют, что это в их собственных интересах, предлагают налоговые льготы и преференции. Всего за 9 месяцев этого года государственную поддержку получили почти 3,5 тысячи предпринимателей. И это только начало.

ДОСЛОВНО

- В июне я открыл свое ИП. А с сентября 2019 года являюсь резидентом бизнес-инкубатора. Я был одним из первых, кто заселился в новый корпус. Бизнес-инкубатор предоставляет мне множество возможностей. Это аренда на льготных условиях, бухгалтерские консультации, финансовая поддержка, знакомство с Центром поддержки предпринимательства и различные мастер-классы. Например, я стал участником образовательного практикума «Учись побеждать».

В рамках обучения мы разрабатывали стратегии, обучались техникам продаж. Очень важно, что присутствует индивидуальный подход. Вместе с наставником мы разбирали мой бизнес, ставили конечную цель, которую я должен достичь. Каждую неделю я выполнял домашние задания. Благодаря этому вышел из зоны комфорта. По итогу разработал бизнес-модель. Среди плюсов также нетворкинг. Это важно – находиться в коллективе единомышленников.

Кирилл Прохоров, резидент бизнес-инкубатора.

- Став резидентом бизнес-инкубатора, я получила возможность выгодной аренды. Кроме того, под одной крышей собраны единомышленники. Дополнительно можно получить консультации специалистов, а также здесь проходят интересные программы и мастер-классы. В начале октября я стала еще и участником регионального этапа Всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России». По итогам конкурса заняла 1-ое место в категории «Производство» и получила возможность заявить о своем бизнесе. Призом стал грант на рекламную кампанию. Мы будем делать акцент на продвижение собственного бренда.

Юлия Дорошева, резидент бизнес-инкубатора.