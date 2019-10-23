Экс-директору Центра технадзора тульского минздрава суд увеличил срок до семи лет

В августе бывший временно исполняющий обязанности директора Центра технического надзора и эксплуатации зданий и сооружений учреждений здравоохранения был осужден за получение взятки. Ему было назначено 5 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, а также штраф - 925 тысяч рублей.

На своем посту он регулярно получал деньги от предпринимателя, занимающегося поставками в учреждения здравоохранения региона медицинского оборудования и комплектующих к нему. Всего на банковскую карту ему было перечислено 185 тысяч рублей. За это директор Центра обещал свое покровительство.

Прокурор не согласился с размером наказания и обжаловал его. Гособвинитель попросил исключить неподтвержденные материалами дела смягчающие обстоятельства.

Суд апелляционной инстанции изменил приговор Ленинского районного суда. Экс-руководителю центра увеличили срок до 7 лет лишения свободы.