2019-10-23T10:03:34+03:00
Происшествия

Экс-директору Центра технадзора тульского минздрава суд увеличил срок до семи лет

Ранее ему было назначено 5 лет лишения свободы в колонии строгого режима
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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В августе бывший временно исполняющий обязанности директора Центра технического надзора и эксплуатации зданий и сооружений учреждений здравоохранения был осужден за получение взятки. Ему было назначено 5 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, а также штраф - 925 тысяч рублей.

На своем посту он регулярно получал деньги от предпринимателя, занимающегося поставками в учреждения здравоохранения региона медицинского оборудования и комплектующих к нему. Всего на банковскую карту ему было перечислено 185 тысяч рублей. За это директор Центра обещал свое покровительство.

Прокурор не согласился с размером наказания и обжаловал его. Гособвинитель попросил исключить неподтвержденные материалами дела смягчающие обстоятельства.

Суд апелляционной инстанции изменил приговор Ленинского районного суда. Экс-руководителю центра увеличили срок до 7 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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