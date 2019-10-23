В тульском музее оружия появится робот-гид

Впервые в музее оружия появится "железный" сотрудник с навыками рассказчика. Интерактивная голова, две руки, дисплей на груди и колеса для передвижения - этими атрибутами был оснащен робот-гид. Совсем скоро посетители смогут встретить его в коридорах музея.

А пока тулякам предложили выбрать для него имя. Оно должно быть оригинальным, связанным с Тулой, оружием и тематикой музея. Конкурс объявили в группе музея в соцсети. Итоги подведут 24 октября.

Робот-гид

Загадочные и всезнающие робот также будут присутствовать на детском новогоднем театрализованном представлении «Звездный дозор Богатырского Шлема» в музее. Маленькие гости отправятся в путешествие по фантастическим космическим мирам.