В Туле открыли первую станцию зарядки электромобилей. Она оборудована на улице Союзной. На станции можно подзарядить как машины, так и мотоциклы.

Станция будет работать бесплатно первые несколько месяцев. Однако владельцы «электричек» сначала должны будут получить специальные карты для доступа к станции.

Сейчас в областном центре около 10−15 электрокаров. Также есть один электромотоцикл,

Не исключено, что в будущем в городе появятся и другие станции зарядки электромобилей.