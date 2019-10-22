В Туле открыли первую станцию зарядки электромобилей
Станция будет работать бесплатно первые несколько месяцев
Фото: Андрей ГРЕЧАННИК
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В Туле открыли первую станцию зарядки электромобилей. Она оборудована на улице Союзной. На станции можно подзарядить как машины, так и мотоциклы.
Станция будет работать бесплатно первые несколько месяцев. Однако владельцы «электричек» сначала должны будут получить специальные карты для доступа к станции.
Сейчас в областном центре около 10−15 электрокаров. Также есть один электромотоцикл,
Не исключено, что в будущем в городе появятся и другие станции зарядки электромобилей.
ИСТОЧНИК KP.RU