2019-10-21T17:47:39+03:00
Общество

Фиолетовая рядовка, опята, вешенки: Какие грибы находят в лесах туляки

Жители региона спешат поделиться своим уловом [фото]
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Фото: Михаил АнтоновФото: Михаил Антонов

Совсем немного времени остается у туляков на тихую охоту - не за горами морозы. Пока же такая возможность остается, жители с удовольствием с лукошками наперевес отправляются в леса региона.

Фото: Наталья Шрайбер

Фото: Наталья Шрайбер

По словам грибников, особенно богаты на улов Дубенский, Веневский, Суворовский районы. Есть чем поживиться и в Щекинском районе.

Фото: Ольга Бирюкова

Фото: Ольга Бирюкова

В ряде других - грибы придется хорошенько поискать.

Фото: Николай Тихонов

Фото: Николай Тихонов

- Ходил за опятами в Скуратово недалеко от станции "Ясная поляна". Нашел немного, - рассказывает Дмитрий. И тут же называет причину: земля суховата, нужны дожди.

Фото: Юлия Радзивилова

Фото: Юлия Радзивилова

Что касается самого улова, то в лесах туляки чаще всего находят опята, вешенки, грузди. Если повезет, маслята.

Фото: Татьяна Викторовна

Фото: Татьяна Викторовна

Некоторым знатокам посчастливилось повстречать лисички. А вот белые грибы, подосиновики уже редкость.

Фото: Евгений Морозов

Фото: Евгений Морозов

- Собрали последних старичков-подосиновиков, немного подтопольников, несколько белых груздей и пару горстей вешенок недалеко от посёлка Социалистический Щекинского района, - делится Илья.

Фото: Илья Евсеев

Фото: Илья Евсеев

Встречается тулякам и противоречивая рядовка фиолетовая. Однако ее, как и подтопольник, относят к условно съедобным грибам.

Фото: Olga Matrunchik

Фото: Olga Matrunchik

А потому при встрече с ней специалисты советуют быть максимально осторожными. В Тульской области в этом году фиксировались случаи отравления условно съедобными грибами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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