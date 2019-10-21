Фиолетовая рядовка, опята, вешенки: Какие грибы находят в лесах туляки
Совсем немного времени остается у туляков на тихую охоту - не за горами морозы. Пока же такая возможность остается, жители с удовольствием с лукошками наперевес отправляются в леса региона.
Фото: Наталья Шрайбер
По словам грибников, особенно богаты на улов Дубенский, Веневский, Суворовский районы. Есть чем поживиться и в Щекинском районе.
Фото: Ольга Бирюкова
В ряде других - грибы придется хорошенько поискать.
Фото: Николай Тихонов
- Ходил за опятами в Скуратово недалеко от станции "Ясная поляна". Нашел немного, - рассказывает Дмитрий. И тут же называет причину: земля суховата, нужны дожди.
Фото: Юлия Радзивилова
Что касается самого улова, то в лесах туляки чаще всего находят опята, вешенки, грузди. Если повезет, маслята.
Фото: Татьяна Викторовна
Некоторым знатокам посчастливилось повстречать лисички. А вот белые грибы, подосиновики уже редкость.
Фото: Евгений Морозов
- Собрали последних старичков-подосиновиков, немного подтопольников, несколько белых груздей и пару горстей вешенок недалеко от посёлка Социалистический Щекинского района, - делится Илья.
Фото: Илья Евсеев
Встречается тулякам и противоречивая рядовка фиолетовая. Однако ее, как и подтопольник, относят к условно съедобным грибам.
Фото: Olga Matrunchik
А потому при встрече с ней специалисты советуют быть максимально осторожными. В Тульской области в этом году фиксировались случаи отравления условно съедобными грибами.
ИСТОЧНИК KP.RU