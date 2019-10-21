2019-10-21T16:06:10+03:00
Дом. Семья

Туляк поймал в Упе щуку почти в семь килограммов

Трофеем рыболов поделился в соцсетях
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Фото: Михаил ШустовФото: Михаил Шустов
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Михаил Шустов поймал щуку весом 6,4 кг. Своим уловом рыболов поделился в соцсетях. Он отметил, что мысли материальны. Накануне он смотрел второй этап соревнований Pro Anglers League - Лиги Профессиональных Рыболовов.

- Видя как экипаж [Андрея] Питерцова ворочает огромных щук, в голову закралась мысль - хочу поймать щуку кил на 7 на Упе. И вот сегодня мысль воплотилась - 6400 в зачете!, - поделился Михаил Шустов.

Фото: Михаил Шустов

Фото: Михаил Шустов

ИСТОЧНИК KP.RU

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