Туляк поймал в Упе щуку почти в семь килограммов
Трофеем рыболов поделился в соцсетях
Фото: Михаил Шустов
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Михаил Шустов поймал щуку весом 6,4 кг. Своим уловом рыболов поделился в соцсетях. Он отметил, что мысли материальны. Накануне он смотрел второй этап соревнований Pro Anglers League - Лиги Профессиональных Рыболовов.
- Видя как экипаж [Андрея] Питерцова ворочает огромных щук, в голову закралась мысль - хочу поймать щуку кил на 7 на Упе. И вот сегодня мысль воплотилась - 6400 в зачете!, - поделился Михаил Шустов.
Фото: Михаил Шустов
ИСТОЧНИК KP.RU