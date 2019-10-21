Директор Тульского филиала СК «Согласие» Александр Скворцов избран академиком Международной Академии менеджмента

В состав Академии были избраны новые действительные члены (академики). Диплом академика МАМ получил Директор Тульского регионального филиала Страховой компании «Согласие» Александр Скворцов.

Международная Академия менеджмента является Союзом экспертов в области управления, независимой общественной организацией, объединяющей ведущих ученых-экономистов и руководителей предприятий из 24 стран мира. В числе руководителей МАМ - ведущие экономисты России: Г.Х.Попов, В.И.Щербаков, С.Ю.Глазьев, С.Д.Бодрунов, Р.С.Гринберг, А.А.Дынкин, Д.Е.Сорокин, Г.А.Тосунян и другие.

А.Скворцов родился в 1962 году в городе Тула. После окончания Тульского политехнического института работал в НПО «Сплав», где прошел путь от инженера до начальника научно-исследовательской лаборатории. После этого работал Президентом Научно-производственной компании «Авто-Реверс», затем директором ООО «Такт». Кандидат технических наук, старший научный сотрудник, автор более 70 научных публикаций и изобретений, часть которых принята на вооружение Российской армии.

В марте 1999 года основал и возглавил Тульский филиал СК «Согласие», которым руководит по настоящее время. За прошедшие годы филиал стал безоговорочным лидером регионального рынка по имущественному страхованию, неоднократно признавался победителем авторитетных федеральных и региональных конкурсов: «100 проектов под патронатом Президента Торгово-промышленной палаты РФ», «100 лучших товаров России», «Менеджер года», «Золотой Меркурий», «Тульский бизнес», «Тульский бренд».

Достижения А.Скворцова отмечены Благодарностью Министра финансов РФ, медалью «Трудовая доблесть» III степени, Почетными грамотами Губернатора А.Г.Дюмина и Правительства Тульской области, глав муниципального образования город Тула и Администрации Тулы. Неоднократно становился победителем Российского конкурса «Менеджер года».