2019-10-21T09:49:11+03:00
Общество

В Туле появилось новое граффити, посвященное Льву Толстому

Под ним сделана надпись: «Сильные люди всегда просты»
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Фото: Оксана ГладковаФото: Оксана Гладкова
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В Туле появилось новое граффити, посвященное Льву Толстому. Портрет классика размещен на фасаде дома на ул. Октябрьской, 49. Под ним сделана надпись: «Сильные люди всегда просты».

Авторами мурала стали стрит-арт художники из Самары Семен Маверский, Оксана Гладкова и Никита Авсиевич. По словам художников они побили свой рекорд скорости. Работа заняла порядка 16 часов.

Отметим, что это не первое граффити в Туле, посвященное литератору. В 2015 году изображение Льва Толстого появилось на территории «Ликерки Лофт». Спустя год портрет писателя нанесли на стену завода "Октава".

ИСТОЧНИК KP.RU

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