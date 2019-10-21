В Туле появилось новое граффити, посвященное Льву Толстому. Портрет классика размещен на фасаде дома на ул. Октябрьской, 49. Под ним сделана надпись: «Сильные люди всегда просты».

Авторами мурала стали стрит-арт художники из Самары Семен Маверский, Оксана Гладкова и Никита Авсиевич. По словам художников они побили свой рекорд скорости. Работа заняла порядка 16 часов.

Отметим, что это не первое граффити в Туле, посвященное литератору. В 2015 году изображение Льва Толстого появилось на территории «Ликерки Лофт». Спустя год портрет писателя нанесли на стену завода "Октава".