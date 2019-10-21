В Тульской области в массовом ДТП пострадали 4 человека
Среди них был ребенок
Фото: Архив "КП"
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Вечером 20 октября на 8 км дороги «Новомосковск — Сокольники — Березовка» произошло ДТП. Столкнулись четыре автомобиля - «Киа», «Нива», «Мицубиси» и «Рено».
УМВД России по Тульской области сообщили "КП", что в результате аварии пострадали 4 человека, из них 1 ребёнок.
После случившегося пострадавших доставили в больницу. Их жизни вне опасности.
На месте ДТП работали сотрудники ГИБДД. Обстоятельства происшествия выясняются.
ИСТОЧНИК KP.RU