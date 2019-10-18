2019-10-18T16:28:17+03:00
Происшествия

В Тульской области после проверок школьного питания возбудили 37 дел

Вынесены постановления о штрафах на 55 тысяч рублей
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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Управление Роспотребнадзора по Тульской области в сентябре-октябре проверило 28 образовательных организаций.

Выяснилось, что в школах и детских садах нарушали условия хранения продуктов, не соблюдали товарное соседство, с нарушением сроков заполняли медицинскую документацию по контролю за питанием. Сотрудники пренебрегали личной гигиеной, уборка помещений была некачественной. Также были найдены и другие нарушения.

По результатам проверок в отношении ответственных лиц возбуждено 37 дел об административных правонарушениях. Вынесены постановления о наложении штрафа на общую сумму 55 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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