«ЖИВЫЕ КНИГИ» теперь в Туле!!!

Озвученные актерами сказки и азбуки для самых маленьких читателей помогут ребёнку запомнить буквы и научиться читать. А читатели постарше с помощью наших энциклопедий будут легче осваивать сложные темы по биологии, астрономии и другим предметам школьной программы.

Подводные жители

Живые раскраски с заданиями созданы, чтобы развивать интеллект детей в форме весёлой игры. Энциклопедии: «Динозавры», «В глубинах океана», «Микромир», «Эра динозавров», «Нескучная физика», «Чудеса света», «Секреты океанов».

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Азбука 2.0

4D-книги: «Знакомство с животными», «Подводные жители», «Мир под микроскопом», «Знакомство с динозаврами», «Тайны океанов», «Знакомство с космосом», «Чудеса света Древнего мира», «Новые чудеса света» – по уникальной цене 130 руб.

Секреты океанов

Живые раскраски: «Трансформеры», «Смешарики», «Мой маленький пони» в ассортименте – по уникальной цене 130 руб.

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3. ул. Лейтейзена, 3

4. ул. Советская, 2

5. ул.Вересаева, 6

Центральный район:

1. ул. Первомайская, 10

2. пр.Ленина, 67 (ост. «Первомайская»)

Павильон «Пресса»:

1. пр Ленина, 116

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Что нужно сделать чтобы книга ожила?

Шаг 1. Скачай на смартфон или планшет бесплатное мобильное приложение «DEVAR – 4D дополненная реальность» (0+).

Шаг 2. Отсканируй QR-код, чтобы активировать свою книгу. Дождись полной загрузки.

Шаг 3. Найди живые картинки. Наведи свое устройство на картинки с этим значком, и увидишь волшебство! Если не можешь найти в книге такой значок, значит ВСЕ картинки оживают в дополненной реальности.

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