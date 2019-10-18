Прокуратура Тулы обнаружила сговор между чиновниками и застройщиком при строительстве школы

Управление капитального строительства Тулы и застройщик АО «Группа Компаний «ЕКС» вступили в сговор до проведения аукциона на строительство учебного корпуса Центра образования № 4 в Привокзальном округе Тулы.

Для того чтобы ограничить число потенциальных участников аукциона в контракте были прописаны невыполнимые условия. К таким выводам пришла прокуратура города по результатам проверки.

Отметим, что ранее прокурор города внес в адрес главы администрации Тулы представление. По результатам его рассмотрения двух должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности.

17 октября по постановлению прокурора города УФАС по Тульской области привлекло к административной ответственности руководителя проекта Департамента реставрации и реконструкции объектов капитального строительства АО «Группа Компаний «ЕКС» по статье «заключение хозяйствующим субъектом недопустимого в соответствии с антимонопольным законодательством РФсоглашения». Он заплатит штраф - 15 тысяч рублей.