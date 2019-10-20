Тульский "Арсенал" сыграл с "Сочи" вничью

20 октября состоялся первый в истории матч "Арсенала" с "Сочи". Осенью арсенальцы еще не побеждали (1 ничья в 5 турах). Во встрече с черноморцами канониры планировали прервать затянувшуюся серию неудач. Однако игра завершилась снова ничьей.

На 6 минуте Мостовой открыл счет - 0:1. На 29 минуте забил Луценко, но гол был отменен. Чуть раньше арбитр зафиксировал нарушение правил. Футболист получил желтую карточку.

На 43 минуте Ломовицкий сравнял счет, забив с пенальти. Во втором тайме ход игры так и не удалось изменить. Матч завершился со счетом - 1:1.