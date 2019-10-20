2019-10-20T10:56:54+03:00
Общество

Байкеры закрыли мотосезон в Туле

Основные мероприятия прошли в парке «Патриот»
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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19 октября байкеры закрыли мотосезон в Туле.Основные мероприятия прошли в парке «Патриот».

Колонна проследовала по маршруту: проспект Ленина, ул. Рязанская, Восточный обвод, до парка «Патриот». Затем в парке «Патриот» состоялся концерт исполнителей и творческих групп города. Также туляков угощали горячим чаем.

Отметим, что в городе Щекино закрылся мотосезон раньше - 5 октября. Колонна байкеров проехала через Тулу. В районном центре прошли соревнования по МотоДжимхане.

У гостей мероприятия была возможность увидеть выступление мотоциклистов, согреться горячим чаем и поучаствовать в конкурсах. Завершилось мероприятие в поселке Первомайский.

ИСТОЧНИК KP.RU

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