19 октября байкеры закрыли мотосезон в Туле.Основные мероприятия прошли в парке «Патриот».

Колонна проследовала по маршруту: проспект Ленина, ул. Рязанская, Восточный обвод, до парка «Патриот». Затем в парке «Патриот» состоялся концерт исполнителей и творческих групп города. Также туляков угощали горячим чаем.

Отметим, что в городе Щекино закрылся мотосезон раньше - 5 октября. Колонна байкеров проехала через Тулу. В районном центре прошли соревнования по МотоДжимхане.

У гостей мероприятия была возможность увидеть выступление мотоциклистов, согреться горячим чаем и поучаствовать в конкурсах. Завершилось мероприятие в поселке Первомайский.