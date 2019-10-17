2019-10-17T16:50:59+03:00
Происшествия

Куклачев заявил, что из сбежавшего кота-наркокурьера под Тулой получился бы прекрасный артист

А также посоветовал, где его можно искать
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Кот проходит по делу вещдокомКот проходит по делу вещдоком
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Заслуженный артист РФ, первый заместитель художественного руководителя Театра кошек Дмитрий Куклачев заявил, что из сбежавшего кота-наркокурьера в Новомосковске получился бы прекрасный артист. Своими предположениями он поделился с News.ru. Дмитрий Куклачев также сообщил, что забрал бы усатого-полосатого себе.

В качестве примера он привел историю, произошедшую несколько лет назад. Тогда его отцу, Юрию Куклачеву, подарили кота, который жил в колонии. Он попал в такую же ситуацию, как и его хвостатый товарищ из Новомосковска.

- Этот кот впоследствии выступал в театре на протяжении восьми лет и носил в зубах цветы, - цитирует издание Дмитрия Куклачева.

Он также посоветовал искать сбежавшего четвероногого доме, либо в тюрьме или месте, где его снабжали запрещенными веществами.

Отметим, что кот должен был дожидаться суда в местном зооуголке. Однако зимой сбежал из-под присмотра. Стало известно о его пропаже только сейчас, когда адвокат одного из подсудимых решил проверить "пушистый вещдок" и приехал в зооуголок.

Напомним, криминальный инцидент с пушистым сбытчиком произошел на прилегающей территории ИК №6 в 2016 году. На скамье подсудимых оказались трое человек. Им вменяют покушение на незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ в исправительном учреждении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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