2019-10-16T15:21:41+03:00
Общество

Карстовый провал на Щекинском шоссе: Как изменятся маршруты общественного транспорта из-за ремонта

"Комсомолка" публикует схемы движения транспорта
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Карстовый провал на Щекинском шоссе в районе центра активного отдыха «Долина – Х» начнут ликвидировать. На это время движение перекроют от ул. Киреевской до ул. Шевченко (мкрн Первомайский).

Ограничат движение с 18 октября. Завершить работы планируют к Новому году. А пока меняется схема движения маршрутов общественного транспорта.

Автобусы маршрутов №№ 28, 33 и троллейбусы № 12 будут курсировать через Орловское шоссе на ул. Шоссейную (мкрн Первомайский) с выходом на Щекинское шоссе в районе Ивановских дач.

Схема

Схема

Автобусы маршрутов №№ 26, 35 будут ездить от ул. Киреевской по Щекинскому шоссе через Орловское шоосе до ул. Шоссейной (мкрн Первомайский) с выходом на Щекинское шоссе в районе Ивановских дач.

Схема

Схема

Автобусы маршрутов № 26, 33 будут доезжать до остановки «Ивановские дачи» в районе мемориала «Тулякам, ушедшим в бессмертие».

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Схема

Сейчас через эту остановку проезжают автобусы маршрутов №№ 26, 35, 28, 33 и троллейбусы маршрута № 12.

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Схема

Пригородные автобусы маршрутов №№114, 117, 114к, 117к и 280 также пустят через Орловское шоссе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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