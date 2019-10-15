В Тульской области главврач Суворовской ЦРБ получил от работников почти 85 тысяч рублей

Напомним, ранее стало известно о задержании Сергея Кудряшова. В отношении и.о. главного врача ГУЗ «Суворовская ЦРБ» возбуждено уголовное дело по статье «получение должностным лицом взятки в значительном размере».

По версии следствия, 5 октября он получил от медицинских работников больницы через посредника 84 900 рублей. За эти деньги и.о. главного врача обещал создать благоприятные условия труда и поспособствовать начислению им повышенной ежемесячной премии.

- Обвиняемый вину в инкриминируемом ему преступлении признал в полном объеме, - сообщили в СУ СК РФ по Тульской области. - Суд по ходатайству следователя избрал обвиняемому меру пресечения в виде домашнего ареста на срок до 5 декабря 2019 года.

Сейчас следователи устанавливают обстоятельства произошедшего и закрепляют доказательственную базу.