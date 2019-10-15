2019-10-15T09:34:53+03:00
Происшествия

Постояльца, пытавшегося ограбить гостиницу в Туле, заключили под стражу

Он пробудет в СИЗО до 12 декабря
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Фото: стоп-кадр видеоФото: стоп-кадр видео
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12 октября постоялец напал на администратора гостиницы «Светлана»на ул. Болдина. Перед этим он жаловался ей на семейные неурядицы, а затем начал угрожать металлической ложкой для обуви.

Мужчина потребовал у администратора деньги. Но наличных не оказалось. Тогда дебошир потребовал отдать ему банковскую карту. Администратор, испугавшись злоумышленника, выполнила его требование.

Позже, воспользовавшись его невнимательностью, сотрудница гостиницы смогла заблокировать его в одном из номеров и вызвала полицию.

- Подозреваемым оказался 29-летний безработный житель Алексина. Для разбирательств он был доставлен в отдел полиции «Советский». Похищенное было обнаружено и изъято. В настоящий момент в полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Разбой», - пояснили в УМВД России по Тульской области.

Спустя 2 дня 29-летнего мужчину, обвиняемого в разбое, заключили под стражу. Он пробудет в СИЗО до 12 декабря. Суд избрал в отношении обвиняемого меру пресечения с учетом мнения прокурора, сообщили в прокуратуре области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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