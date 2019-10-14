2019-10-14T10:29:52+03:00
Происшествия

Отравление детей в Первомайской кадетской школе: очаг кишечной инфекции локализовали

Новых случаев не было зарегистрировано
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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На минувшей неделе стало известно об отравлении воспитанников Первомайской кадетской школы. 10 октября дети массово пожаловались на недомогание.

Управление Роспотребнадзора по Тульской области сообщило о 34 случаях заболевания. Сейчас очаг кишечной инфекции локализован. Новых случаев не зарегистрировано.

Специалисты устанавливают источник и факторы заболевания.

Между тем проверки проводят прокуратура Тульской области, а также региональный Следственный комитет.

Выясняется, насколько было качественным питание, которое поставляла аутсорсинговая компания в школу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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