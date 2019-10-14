Отравление детей в Первомайской кадетской школе: очаг кишечной инфекции локализовали
На минувшей неделе стало известно об отравлении воспитанников Первомайской кадетской школы. 10 октября дети массово пожаловались на недомогание.
Управление Роспотребнадзора по Тульской области сообщило о 34 случаях заболевания. Сейчас очаг кишечной инфекции локализован. Новых случаев не зарегистрировано.
Специалисты устанавливают источник и факторы заболевания.
Между тем проверки проводят прокуратура Тульской области, а также региональный Следственный комитет.
Выясняется, насколько было качественным питание, которое поставляла аутсорсинговая компания в школу.
ИСТОЧНИК KP.RU