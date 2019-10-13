Тульские теплоснабжающие организации задолжали за газ более 1 млрд. рублей

Отец боится, что у него заберут сыновей за то, что он научил их программировать, говорить на трёх языках и вязать крючком

В сельской школе не хотят проблем из-за продвинутых ребят, переехавших из Сербии и живущих с отцом без телевизора и мультиков про Чебурашку