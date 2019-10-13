Тульские теплоснабжающие организации задолжали за газ более 1 млрд. рублей
Новый отопительный сезон тульские теплоснабжающие организации открыли с задолженностью за газ в размере 1 123 млн рублей.
35% неплательщиков - предприятий, находящиеся в процедуре банкротства и прекративших свою деятельность, еще 35 %, - действующие, но проблемные предприятия.
«В целом за период с 1 октября 2018 года по 1 октября 2019 года задолженность ТСО снизилась на 6,5% – на 77 млн рублей. Работа по снижению просроченной задолженности теплоснабжающих организаций ведется при тесном взаимодействии с правительством Тульской области и правоохранительными органами региона», – сообщается в официальном письме ООО «Газпром межрегионгаз Тула».
ИСТОЧНИК KP.RU