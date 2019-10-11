2019-10-11T16:47:01+03:00
Общество

В Тульской области изменилось расположение передвижных камер

Треноги поменяли места дислокации
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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В дислокацию передвижных комплексов автоматической фиксации нарушений Правил дорожного движения внесли коррективы. Об этом сообщает ГИБДД УМВД России по Тульской области.

Треноги установят по трем новым адресам.

Таблица

Таблица

Еще по трем другим адресам камеры наоборот уберут.

Таблица

Таблица

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ИСТОЧНИК KP.RU

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