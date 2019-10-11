В Тульской области изменилось расположение передвижных камер
Треноги поменяли места дислокации
Фото: Алексей ФОКИН
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В дислокацию передвижных комплексов автоматической фиксации нарушений Правил дорожного движения внесли коррективы. Об этом сообщает ГИБДД УМВД России по Тульской области.
Треноги установят по трем новым адресам.
Таблица
Еще по трем другим адресам камеры наоборот уберут.
Таблица
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ИСТОЧНИК KP.RU