В Тульской области изменилось расположение передвижных камер

Эксперт о штрафах за курение детей: Подросток считает, что родители — старые замшелые пеньки, ну и за что их наказывать

Экс-депутат, Сопредседатель Движения за права курильщиков резко отреагировала на предложение штрафовать пап и мам за курение их детей...