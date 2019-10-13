Воскресенье встретит туляков потеплением и мелким дождем

В воскресенье, 13 октября, синоптики обещают тулякам мини-потепление. Днем температура воздуха прогреется до +14 градусов, ночью будет +7. В течение дня возможен мелкий дождь. Идеальная погода для осенних прогулок под зонтом.

Ветер будет дуть западный, со скоростью 6 м/с. Атмосферное давление останется в норме и составит 740 мм.рт.ст.