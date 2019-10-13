2019-10-11T16:22:46+03:00
Общество

Воскресенье встретит туляков потеплением и мелким дождем

Синоптики обещают кратковременные осадки в течение дня
Юлия КУЗНЕЦОВА
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Фото: Архив КПФото: Архив КП
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В воскресенье, 13 октября, синоптики обещают тулякам мини-потепление. Днем температура воздуха прогреется до +14 градусов, ночью будет +7. В течение дня возможен мелкий дождь. Идеальная погода для осенних прогулок под зонтом.

Ветер будет дуть западный, со скоростью 6 м/с. Атмосферное давление останется в норме и составит 740 мм.рт.ст.

ИСТОЧНИК KP.RU

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