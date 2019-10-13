В Новомосковске открылся первый виртуальный концертный зал

12 октября в Новомосковском музыкальном колледже имени М.И. Глинки состоялось торжественное открытие виртуального концертного зала.

В Тульской области начали создаваться виртуальные залы, которые позволяют людям увидеть самые масштабные культурные мероприятия, проводимые в крупнейших столичных залах, не выезжая за пределы своего города.

На оснащение виртуального концертного зала в Новомосковске звуковым, световым и проекционным оборудованием для трансляции было выделено 980 тыс. рублей из федерального бюджета. Кроме того, колледж получил набор музыкальных инструментов – рояли, фортепиано, духовые. Это позволит значительно укрепить базу для подготовки студентов колледжа и проведения концертов академической музыки для жителей Новомосковска.

«С открытием этого зала каждый желающий сможет послушать концерты известных российских коллективов, исполнителей в онлайн-режиме. Планируется, что до 2024 года в регионе появится еще минимум 4 таких зала», - отметила министр культуры Тульской области.

В рамках торжественного мероприятия ребята представили концертную программу и исполнили классические произведения на новых музыкальных инструментах.

А первым виртуальным просмотром стала трансляция из Концертного зала имени П.И. Чайковского в Москве. В исполнении Российского национального молодежного симфонического оркестра (дирижёр – Томас Зандерлинг) и солистов - лауреатов XVI Международного конкурса имени П. И. Чайковского Алексея Мельников (фортепиано) и Анастасии Кобекиноц (виолончель) прозвучали произведения П. И. Чайковского: увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта».