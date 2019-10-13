2019-10-13T14:07:32+03:00
Звезды

В Новомосковске открылся первый виртуальный концертный зал

До 2024 года в Тульской области появится еще минимум 4 таких зала
Юлия КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Фото: материалы пресс-службФото: материалы пресс-служб
Изменить размер текста:

12 октября в Новомосковском музыкальном колледже имени М.И. Глинки состоялось торжественное открытие виртуального концертного зала.

В Тульской области начали создаваться виртуальные залы, которые позволяют людям увидеть самые масштабные культурные мероприятия, проводимые в крупнейших столичных залах, не выезжая за пределы своего города.

На оснащение виртуального концертного зала в Новомосковске звуковым, световым и проекционным оборудованием для трансляции было выделено 980 тыс. рублей из федерального бюджета. Кроме того, колледж получил набор музыкальных инструментов – рояли, фортепиано, духовые. Это позволит значительно укрепить базу для подготовки студентов колледжа и проведения концертов академической музыки для жителей Новомосковска.

«С открытием этого зала каждый желающий сможет послушать концерты известных российских коллективов, исполнителей в онлайн-режиме. Планируется, что до 2024 года в регионе появится еще минимум 4 таких зала», - отметила министр культуры Тульской области.

В рамках торжественного мероприятия ребята представили концертную программу и исполнили классические произведения на новых музыкальных инструментах.

А первым виртуальным просмотром стала трансляция из Концертного зала имени П.И. Чайковского в Москве. В исполнении Российского национального молодежного симфонического оркестра (дирижёр – Томас Зандерлинг) и солистов - лауреатов XVI Международного конкурса имени П. И. Чайковского Алексея Мельников (фортепиано) и Анастасии Кобекиноц (виолончель) прозвучали произведения П. И. Чайковского: увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В понедельник четыре тульских поселка и десятки улиц окажутся обесточены
Тульский "Арсенал" проиграл "Елгаве" из Латвии
В кафе под Тулой мужчина угрожал официантке ножом
В воскресенье порядок в Туле будет на контроле Александра Сивунова
13 октября тульский «Арсенал» на выезде сыграет с латвийской «Елгавой»
Под Тулой полиция задержала вора-сладкоежку
16 октября в Туле состоится «День призывника»
Три строения сгорели в Тульской области за сутки
В субботу дежурным по Туле будет Дмитрий Борисов
Туляк за уклонение от прохождения воинской службы заплатит 50 тысяч рублей
Делегация Тульской области посетила международную выставку достижений в области цифровой экономики
В центре Тулы прикрыли подпольный игорный клуб
В Туле проходят соревнования по художественной гимнастике
В тульском дворе заметили полуголого мужчину в маске и с мечом