В страшной аварии на трассе под Тулой погибли двое молодых людей

В ночь на 12 октября в Тульской области на трассе М-2 произошла авария, которая унесла жизни двух человек. Около 2 часов ночи на участке дороги 28-летний мужчина за рулем «Шевроле» не справился с управлением и вылетел в кювет. Машина, летевшая на скорости, перевернулась.

В результате ДТП от полученных травм водитель авто и его 23-летний пассажир погибли. В машине находились еще двое молодых людей — 17 и 18 лет. Они выжили, с различными травмами их увезли на скорой.

Подробности произошедшего установят специалисты.