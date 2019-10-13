В страшной аварии на трассе под Тулой погибли двое молодых людей
Еще два человека госпитализированы
Фото: Архив "КП"
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В ночь на 12 октября в Тульской области на трассе М-2 произошла авария, которая унесла жизни двух человек. Около 2 часов ночи на участке дороги 28-летний мужчина за рулем «Шевроле» не справился с управлением и вылетел в кювет. Машина, летевшая на скорости, перевернулась.
В результате ДТП от полученных травм водитель авто и его 23-летний пассажир погибли. В машине находились еще двое молодых людей — 17 и 18 лет. Они выжили, с различными травмами их увезли на скорой.
Подробности произошедшего установят специалисты.
ИСТОЧНИК KP.RU