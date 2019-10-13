2019-10-13T12:02:52+03:00
Общество

Благоустройство Кировского сквера в Туле: работы идут без отставания по графику

До 31 октября на объекте завершат работы первого этапа
Юлия КУЗНЕЦОВА
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Фото: Материалы пресс-службФото: Материалы пресс-служб
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И. о. главы администрации Тулы Дмитрий Миляев проинспектировал работы по благоустройству Кировского сквера. Напомним, что общественное пространство благоустраивают в два этапа. Первый - подходит к завершению, второй начнется в 2020 году.

До 31 октября текущего года в сквере завершат работы первого этапа: устройство подпорных стенок для создания искусственных неровностей ландшафта, монтаж ограждения, освещения, укладка плитки, установка малых архитектурных форм, озеленение.

Сейчас на 95% выполнены работы по созданию искусственных неровностей, на 70% проведено асфальтирование велодорожек, в объеме 60% установлены закладные для освещения, ведется устройство маяка.

В ходе выездного совещания Дмитрий Миляев поручил подрядной организации ускорить темпы производства работ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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