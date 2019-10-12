Тульский Конь-камень оказался в списке мистических мест России

Знаменитый 20-тонный Конь-камень из Тульской области вошел в рейтинг мистических мест России по версии «РИА Новости».

Огромный мегалит расположен в Ефремовском районе Тульской области на берегу реки Красивая Меча. Ориентиром для путешественников будет село Солдатское.

Согласно старинным приданиям, Конь-камень помогает женщине зачать ребенка, а мужчине обрести силу. На камне есть выемка, ориентированная на солнце в период солнцестояния. Местные жители до сих пор считают, что возле камня нельзя пасти скот.

В список мистических мест России издание также включило Танцующий лес, скалу Шаманка, пещеры Ноздри дракона и Арка желаний.