2019-10-10T16:24:08+03:00
Общество

В Чекалине Тульской области археологи обнаружили клад

На Соборной горе самого маленького города проходят археологические раскопки
Диана СОЛДАТЧЕНКОВА
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Фото: Тульский кремльФото: Тульский кремль
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В самом маленьком городе Чекалине, находящемся в Тульской области, проходят археологические раскопки. В ходе работ на Соборной горе под землей археологами был обнаружен клад, состоящий из небольших монет-чешуек. Они получили такое название из-за своего внешнего вида — напоминают рыбью чешую. В данный момент найдено 24 такие монеты.

Кроме того, во время раскопок археологами были найдены и другие артефакты: гончарные сосуды, кованые гвозди, элементы утвари, оружие, ювелирные украшения, фрагмент топора и наконечники копий.

По мнению специалистов, некоторые изделия принадлежат XVI — XVII векам, что говорит о том, что они использовались еще во времена существования Лихвина (это название имел город до того, как был переименован в Чекалин).

Фото: Тульский кремль

Фото: Тульский кремль

ИСТОЧНИК KP.RU

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