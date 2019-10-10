В Чекалине Тульской области археологи обнаружили клад

В самом маленьком городе Чекалине, находящемся в Тульской области, проходят археологические раскопки. В ходе работ на Соборной горе под землей археологами был обнаружен клад, состоящий из небольших монет-чешуек. Они получили такое название из-за своего внешнего вида — напоминают рыбью чешую. В данный момент найдено 24 такие монеты.

Кроме того, во время раскопок археологами были найдены и другие артефакты: гончарные сосуды, кованые гвозди, элементы утвари, оружие, ювелирные украшения, фрагмент топора и наконечники копий.

По мнению специалистов, некоторые изделия принадлежат XVI — XVII векам, что говорит о том, что они использовались еще во времена существования Лихвина (это название имел город до того, как был переименован в Чекалин).