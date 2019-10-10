2019-10-10T09:47:13+03:00
Здоровье

12 октября туляки смогут получить консультацию специалистов онкодиспансера

В этот день будет проводиться осмотр на предмет новообразований полости носа, рта, кожи в области лица, головы и шеи
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Фото: материалы пресс-службФото: материалы пресс-служб
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12 октября 2019 г. с 9.00 до 13.30 в поликлинике ГУЗ «Тульский областной онкологический диспансер» пройдет день открытых дверей, посвященный новообразованиям в области головы и шеи.

Без направления и предварительной записи все желающие смогут получить консультацию специалистов и пройти осмотр на предмет новообразований полости носа, рта, кожи в области лица, головы и шеи.

Иметь при себе медицинский полис, паспорт и СНИЛС.

Единый телефон записи на прием: 8-800-450-33-03.

Записаться также можно через интернет.

При наличии направления в онкодиспансер можно записаться по телефону (4872) 33-81-41 (регистратура), либо через инфомат в поликлинике по месту жительства или через инфомат по адресу: ул. Плеханова, 201а (здание поликлиники онкодиспансера).

ИСТОЧНИК KP.RU

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