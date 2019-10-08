В Тульской области главврача больницы обвиняют в получении крупной взятки

Главного врача ГУЗ «Суворовская ЦРБ» обвиняют в получении взятки в значительном размере. По версии следствия, деньги он получил в октябре 2019 года в помещении больницы.

Сергея Кудряшова задержали 5 октября. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления.

7 октября в Суворовский районный суд поступило постановление следователя СУ СК РФ по Тульской области о возбуждении перед судом ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Сергея Кудряшова, исполняющего обязанности главного врача ГУЗ «Суворовская ЦРБ».

Обвиняемому продлен срок задержания на 72 часа, до 10 октября.

Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано в установленном законом порядке, сообщает пресс-служба Суворовского районного суда.