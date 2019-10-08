2019-10-08T17:59:52+03:00
Происшествия

В Тульской области главврача больницы обвиняют в получении крупной взятки

Ему продлен срок задержания на 72 часа
Поделиться:
Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

Главного врача ГУЗ «Суворовская ЦРБ» обвиняют в получении взятки в значительном размере. По версии следствия, деньги он получил в октябре 2019 года в помещении больницы.

Сергея Кудряшова задержали 5 октября. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления.

7 октября в Суворовский районный суд поступило постановление следователя СУ СК РФ по Тульской области о возбуждении перед судом ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Сергея Кудряшова, исполняющего обязанности главного врача ГУЗ «Суворовская ЦРБ».

Обвиняемому продлен срок задержания на 72 часа, до 10 октября.

Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано в установленном законом порядке, сообщает пресс-служба Суворовского районного суда.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Ольга Слюсарева приняла участие в приемке работ по «Народному бюджету-2019»
На дороге «Тула-Новомосковск» водитель иномарки спровоцировал массовое ДТП
В Большой Туле по 46 адресам появится наружное освещение
Погода в Туле 8 октября: облачно с прояснениями и +4 градуса
В Тульском областном Экзотариуме появились мандариновые полозы
В Туле с третьего этажа выпал мужчина
Облачные игры на базе технологий NVIDIA доступны абонентам «Ростелекома» с подпиской GFN.RU
В Тульской области на заправке работал мужчина, больной открытой формой туберкулеза
12 октября в Туле откроется баскетбольный сезон
В Туле ограбили отделение банка на Красноармейском проспекте
В Тульской области «КАМАЗ» вылетел в кювет и въехал в дерево: водитель погиб
Банк УРАЛСИБ запустил биометрическую регистрацию во всех офисах
На трассе в Тульской области 11-летний водитель скутера попал в ДТП с легковушкой
В Туле на ул. Кауля не поделили дорогу «Джип Гранд Чероки» и «Лада Веста»
Житель Тульской области забил в овраге до смерти случайного знакомого
В Туле на улице Кутузова снегопад повалил дерево
В Тульской филармонии стартовал новый концертный сезон
В Туле благоустраивают территорию около строящегося Ледового дворца
Ремонт сетей водоснабжения в поселках Ленинский и Барсуки: подрядчик отстает от графика
В Туле разработали концепцию благоустройства Баташевского сада
"Денежные махинации": В Тульской области задержали главврача районной больницы
Погода в Туле 7 октября: облачно и + 4 градуса
В Тульской областной филармонии стартовал 82-й концертный сезон