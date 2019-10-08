2019-10-08T10:58:22+03:00
Здоровье

В Тульской области более пяти тысяч человек подхватили ОРВИ

Специалисты сообщают, что эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ в регионе благополучная
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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В Тульской области с 30 сентября по 6 октября зарегистрировано 5 205 случаев ОРВИ. Это ниже эпидемического порога на 41%.

Эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ в области благополучная, сообщает Управление Роспотребнадзора по Тульской области.

По состоянию на 4 октября против гриппа получили вакцину 321 611 человек , в том числе за счет средств федерального бюджета привито 31 886 человек, в том числе 260 014 взрослых и 58 822 детей. Дополнительно проводилась иммунизация за счет средств предприятий и личных средств граждан, привито 2775 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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