2019-10-08T09:20:32+03:00
Общество

Прокуратура назвала виновных в массовой гибели пчел в Тульской области

Шесть сельхозпроизводителей допустили нарушения при обращении с пестицидами
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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В связи с массовой гибелью пчел на территории региона прокуратура проверила сельхозпроизводителей.

Установлено, что сельхозпроизводители не предупреждали владельцев ближайших пасек о предстоящей химической обработке. Они также не сообщали, какие будут применять ядохимикаты, сколько времени потребуется на изоляцию пчел и т. д.

Работы проводили люди, не прошедшие обучение по вопросам безопасного обращения с пестицидами. На границах обрабатываемых площадей не выставляли знаки безопасности, содержащие информацию о мерах предосторожности и возможных сроках выхода на указанные территории.

Нарушения при обработке сельхозугодий выявлены в ООО «Тесницкое», ООО «Воловосельхозтехника» и ООО «Красное знамя», ООО «Курск АгроАктив», ООО «Молчановское», ООО «Победитель» (Киреевский район).

По всем фактам нарушений законодательства в адрес руководителей предприятий прокуроры внесли представления. По результатам их рассмотрения которых приняты меры к недопущению подобных нарушений, сообщает прокуратура области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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