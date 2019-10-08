Прокуратура назвала виновных в массовой гибели пчел в Тульской области

В связи с массовой гибелью пчел на территории региона прокуратура проверила сельхозпроизводителей.

Установлено, что сельхозпроизводители не предупреждали владельцев ближайших пасек о предстоящей химической обработке. Они также не сообщали, какие будут применять ядохимикаты, сколько времени потребуется на изоляцию пчел и т. д.

Работы проводили люди, не прошедшие обучение по вопросам безопасного обращения с пестицидами. На границах обрабатываемых площадей не выставляли знаки безопасности, содержащие информацию о мерах предосторожности и возможных сроках выхода на указанные территории.

Нарушения при обработке сельхозугодий выявлены в ООО «Тесницкое», ООО «Воловосельхозтехника» и ООО «Красное знамя», ООО «Курск АгроАктив», ООО «Молчановское», ООО «Победитель» (Киреевский район).

По всем фактам нарушений законодательства в адрес руководителей предприятий прокуроры внесли представления. По результатам их рассмотрения которых приняты меры к недопущению подобных нарушений, сообщает прокуратура области.