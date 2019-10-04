2019-10-04T09:22:46+03:00
Общество

В Туле появился велошеринг

8 станций велопроката размещены на центральных улицах города
Мария ВЛАСОВА
Поделиться:
Фото: Администрация городаФото: Администрация города
Изменить размер текста:

В Туле появился велошеринг. На центральных улицах города размещены 8 станций велопроката. Они будут работать сезонно – с апреля по октябрь.

Взять велосипед напрокат можно по следующим адресам:

- «Тульская Набережная»: ул. Советская; - «Ул. Металлистов»: ул. Металлистов; - «Искра»: ул. Советская, д. 1; - «Музей оружия»: ул. Советская, около здания музея; - «Фонтан»: Крестовоздвиженская площадь; - «Пересечение пр. Ленина и ул. Первомайской»: проспект Ленина, д. 67/5; - «Ликерка Лофт»: проспект Ленина, д. 85; - «Кинотеатр «Октябрь»: Красноармейский проспект, д. 14.

Оплатить прокат можно через бесплатное приложение. Подробная инструкция к нему есть на каждой станции.

Стоимость проката – 25 рублей, первые 20 минут - всегда бесплатно. До конца октября сервис работает в тестовом режиме, и арендовать велосипед можно за 1 рубль. Сейчас в Туле в прокате 50 велосипедов.

В дальнейшем специалисты планируют расширить возможности оплаты, сеть велошеринга до 40 станций, увеличить количество велосипедов примерно до 200.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Гендиректор РУСАДА Юрий Ганус: «Престиж России рушится. Мы можем оказаться в изоляции на десять лет»
Руководитель российского антидопингового агентства в интервью «КП» рассказал, что российские спортсмены рискуют остаться без двух Олимпиад, а Россия потерять все международные турниры [эксклюзив kp.ru]
Руслан Хасбулатов: Когда Ельцин посадил меня на нары и тюремную баланду, я сразу же предсказал крах преступного режима
Экс-председатель Верховного Совета РФ накануне годовщины расстрела "Белого дома" рассказал об этом нашему обозревателю Александру Гамову
Это же настоящий шантаж! В Самарской области с владельцев попавших в отлов собак требуют деньги за их возвращение
Зоозащитники утверждают, что предприниматель увозит животных в неизвестном направлении. Сам бизнесмен уверяет, что только хочет компенсировать таким образом свои расходы.
Новости 24
Птицефабрика «Тульская» нарушала правила обращения с отходами
Погода в Туле 4 октября: облачно, дождь и + 16 градусов
В Туле откроется «Центр спорта Самбо-70»
Кинотеатр ДКЖ закрывается на неопределенный срок
В Туле открылся велошеринг
Где в Тульской области будут размещаться треноги
Экс-сотруднице УМВД России по Тульской области утвержден обвинительный приговор
В Ясногорском районе Тульской области 57-летний охотник случайно прострелил себе ногу
Алексей Дюмин посетил Тульский колледж строительства и отраслевых технологий
В г. Донском Тульской области 73-летняя женщина стала жертвой телефонных мошенников
В Тульской области установлена личность подозреваемого в краже
В серьезной аварии под Тулой скончалась 16-летняя девушка
Тульский рынок «Салют» будет реконструирован в ближайшее время