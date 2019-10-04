В Туле появился велошеринг. На центральных улицах города размещены 8 станций велопроката. Они будут работать сезонно – с апреля по октябрь.

Взять велосипед напрокат можно по следующим адресам:

- «Тульская Набережная»: ул. Советская; - «Ул. Металлистов»: ул. Металлистов; - «Искра»: ул. Советская, д. 1; - «Музей оружия»: ул. Советская, около здания музея; - «Фонтан»: Крестовоздвиженская площадь; - «Пересечение пр. Ленина и ул. Первомайской»: проспект Ленина, д. 67/5; - «Ликерка Лофт»: проспект Ленина, д. 85; - «Кинотеатр «Октябрь»: Красноармейский проспект, д. 14.

Оплатить прокат можно через бесплатное приложение. Подробная инструкция к нему есть на каждой станции.

Стоимость проката – 25 рублей, первые 20 минут - всегда бесплатно. До конца октября сервис работает в тестовом режиме, и арендовать велосипед можно за 1 рубль. Сейчас в Туле в прокате 50 велосипедов.

В дальнейшем специалисты планируют расширить возможности оплаты, сеть велошеринга до 40 станций, увеличить количество велосипедов примерно до 200.